Ayvalık'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışı yapan bir kişinin iş yeri ve ikametine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis operasyonda 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan C.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.