Ayvalık'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Ayvalık'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı tütün ve sigara ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışı yapan bir kişinin iş yeri ve ikametine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis operasyonda 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan C.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.