Ayvalık'ta Engellilere Ücretsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri" kapsamında engellilere ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği tarafından sağlanan hizmet, Ayvalık Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolüyle daha da kapsamlı hale getirildi.

Bu protokol kapsamında engellilere yönelik ağız ve diş sağlığı bilinci oluşturma çalışmaları yapılıyor, muayene ve tedavi hizmetleri de sağlanıyor.

Etkinlikler boyunca devam edecek sağlık hizmetleri, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde gerçekleştiriliyor.

Engellilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu anlamlı iş birliğinin önemine dikkati çeken Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "33 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu etkinlikler, engelli bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür ve daha güçlü olmaları için çok değerli bir fırsat sunuyor." dedi.

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile hayata geçirilen ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle etkinliklerin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Ergin, başta dernek başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah olmak üzere, katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere Ayvalık halkı adına teşekkür ettiğini bildirdi.