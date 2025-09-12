Haberler

Ayvacık'ta Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı

Ayvacık'ta Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'na bölgeden birçok esnaf katıldı. Yöresel ürünlerden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede satışların yapılacağı panayır, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım bekliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Çanakkale bölgesinin yanı sıra, Balıkesir, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul gibi illerden gelen onlarca esnaf panayır alanındaki yerlerini aldı.

Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda, yöresel birçok ürünün yanı sıra elektronik, giyim, hediyelik, çeyiz, ayakkabı ve daha birçok ürün satışı yapılıyor.

Panayırın her yıl geleneksel halde düzenlendiğini ifade eden Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep sonrasında panayırımızı güz dönemleri diye tabir ettiğimiz eylül ayında da düzenlemeye karar vermiştik. Bahar panayırımız gibi güz panayırımız da bölgenin en büyüğü olacak. Yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Daha önceki yılda da güz panayırımızı yapmıştık. Vatandaşlarımız da inşallah bu yılki güz panayırından memnun kalırlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.