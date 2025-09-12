Ayvacık'ta Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Çanakkale bölgesinin yanı sıra, Balıkesir, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul gibi illerden gelen onlarca esnaf panayır alanındaki yerlerini aldı.

Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda, yöresel birçok ürünün yanı sıra elektronik, giyim, hediyelik, çeyiz, ayakkabı ve daha birçok ürün satışı yapılıyor.

Panayırın her yıl geleneksel halde düzenlendiğini ifade eden Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep sonrasında panayırımızı güz dönemleri diye tabir ettiğimiz eylül ayında da düzenlemeye karar vermiştik. Bahar panayırımız gibi güz panayırımız da bölgenin en büyüğü olacak. Yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Daha önceki yılda da güz panayırımızı yapmıştık. Vatandaşlarımız da inşallah bu yılki güz panayırından memnun kalırlar." ifadesini kullandı.