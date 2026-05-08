Aydın Valisi Varol, esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Göreve yeni başlayan Aydın Valisi Osman Varol, Efeler ilçesinde esnafları ziyaret ederek, bol kazançlar diledi ve sorunlarını dinleyerek halkla istişare vurgusu yaptı.

Aydın Valisi Osman Varol, esnafla bir araya geldi.

Göreve bugün başlayan Vali Varol, Efeler ilçesindeki Yağcılariçi'nde esnafı ziyaret edip, bol kazançlar diledi.

Varol, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Gazetecilere açıklama yapan Varol, çalıştığı yeri tanımanın önemine dikkat çekerek, "Buralar bizim sokaklarımız, bizim memleketimiz, çıktık esnafımıza selam verdik, hepsine de uğrayamadık ama zaman içinde uğrarız. Biz hep halkımızla beraber olacağız, halkımızla istişare içinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Enes Uzun
