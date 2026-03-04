Söke'de su altında kalan tarım arazilerinde beslenen flamingolar havadan görüntülendi

AYDIN'ın Söke ilçesinin kırsal Kalcık Mahallesi'nde Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla su altında kalan tarım arazileri, flamingoların beslenme alanı oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Taşkınlar, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilerken su kuşları için yeni bir yaşam alanı oluşturdu" dedi.

Aydın'da son dönemde etkili olan sağanak, Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Debinin yükselmesiyle birlikte Söke ilçesinin kırsal Kalcık Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve ekili alanları su bastı. Mahallede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar olumsuz etkilendi. Bölgede su kuşlarının beslenmesi için yeni alanlar oluştu. Ekili alanlardan suların çekilmesiyle özellikle flamingolar bölgeyi mesken tutmaya başladı. Su altında kalan tarım arazilerinde beslenen ve sürü halinde uçan flamingolar dron ile görüntülendi.

'TAŞKINLAR BÖLGEYİ KUŞ CENNETİNE DÖNÜŞTÜRDÜ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kalcık Mahallesi'nde sular altında kalan tarlalar, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak bölgeyi kuş cennetine dönüştürmüş durumda. Sular çekildiğinde tarlalar, kuşların beslenmesine imkan sağlayan zengin besin kaynaklarıyla doldu. Azmaklarda ve tarlalarda kalan sucul canlılar, kuşlar için önemli bir besin zinciri oluşturmakta. Yoğun yağmurlar sonrasında yaşanan taşkınlar yalnızca doğal bir afet gibi görülmemelidir. Sorunun temelinde, nehirlerin doğal taşkın alanlarının daraltılması ve yanlış müdahalelerle suyun akış rejiminin değiştirilmesi yatıyor. Nehirlerin doğal taşkın yatakları mutlaka korunmalı, taşkın yönetim planları hazırlanırken, taşkın suları içinde yaşayan deneyim sahibi olan yerel halkın da görüşleri alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı