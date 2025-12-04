Haberler

Aydın'da fidan dağıtımı yapıldı

Aydın'da fidan dağıtımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Valilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 74 bin 90 fidan üreticilere dağıtıldı. Vali Canbolat, fidanların bol kazanç ve bereket getirmesini diledi.

Aydın'da üreticilere 74 bin 90 fidan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki protokolle yürütülen Aydın İli Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi kapsamında fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yakup Canbolat, "Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tüm fidanların üreticilerimize bol kazanç, ilimize bereket, geleceğimize umut getirmesini diliyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz de 2024 yılında valilik destekleriyle başlatılan projeler kapsamında toplam 35 bin 827 kestane, böğürtlen, ilek, sakız fidanı ve Antep fıstığı melengiç çöğürü ile 12 bin 500 Akdeniz meyve sineği tuzağının üreticilere ulaştırıldığını kaydetti.

Temiz, bu yıl ise 14 ilçedeki üreticiye, 32 bin 200 kestane, 10 bin 430 memecik zeytin ve 31 bin 460 sarılop incir fidanı dağıtıldığını söyledi.

Programda kestane konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.