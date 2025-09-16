Aydın'da Spor Salonlarına Kurşunlama Olayı: Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, spor salonu kurşunlama olaylarıyla ilgili gözaltına alınan ve daha önce de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Muhammet Can Taş (25), tekrar gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı. Böylece, olaya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Mimarsinan ve Orta mahallelerindeki aynı firmaya ait 2 spor salonuna 21 ve 23 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammet Can Taş (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ile Samet Ağaç tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de yeniden kurşunlandı. Bunun üzerine çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana, Berzan Deli, Emir Can Y. (23) ve Muhammed Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheliden Bagana tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılık, Berzan Deli'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Deli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2 Eylül'de yaşanan olayın şüphelileri, ifadelerinde, ağustos ayındaki saldırılarla ilgili Yusuf G. ile ilk olayın şüphelisi olan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Muhammet Can Taş'ın ismini verdi. İfadelerden yola çıkan polis, firari olarak aranan Muhammet Can Taş'ı tekrar yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Taş, bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,