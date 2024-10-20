Aydın'da Gençler Orman Temizliği Yaptı

Aydın'ın Çine ilçesinde Aydın Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerin katılımıyla orman temizliği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" kampanyası kapsamında Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Aydın Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençleri, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Orman İşletme Şefliği ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci toplulukları, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve Çine ilçe sakinlerinin katıldığı programda ormandan atık ve çöpler toplandı.

Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Habibe Duygu Tut, çok güzel çevre bir temizlik etkinliği gerçekleştirdiklerini, ormanlara sahip çıktıklarını ifade etti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Orman İşletme Müdürü Engin Evcin de katıldı.