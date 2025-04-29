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Aydın'da Gazeteci Erman Çetin'in Cenaze Töreni

Aydın'da Gazeteci Erman Çetin'in Cenaze Töreni
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni birçok gazeteci ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erman Çetin'in (42) cenazesi, cemiyet binası önüne getirildi.

Erman Çetin'in babası Saadettin Çetin ve ağabeyi Erhan Çetin, burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Çetin'in cenazesi, ikindi vakti Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çine ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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