Aydın'da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Acarlar Mahallesi'ndeki müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özkaya'nın cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.