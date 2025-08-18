Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 Milyon Liralık Finansman Sağlandı

İLBANK tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne sağlanan 860 milyon liralık finansmanla, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek. Başkan Özlem Çerçioğlu, bu kaynakla Aydın'ı daha direnceli ve güvenli bir şehir haline getireceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İLBANK tarafından 860 milyon liralık finansman sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, finansmana dair imzalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

Sağlanan finansmanla İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
