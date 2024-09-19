Ayancık Panayırı Başladı
Sinop'un Ayancık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır, Cemil Yıldız Caddesi'nde esnafların katılımıyla başladı. Gıda, giyim, züccaciye gibi ürünlerin satışının yapılacağı panayır, bir hafta süresince açık kalacak. Ayancık Belediyesi güvenlik tedbirleri aldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayancık Panayırı başladı.
Cemil Yıldız Caddesi'nde kurulan panayıra şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf katılıyor.
Gıda, giyim, züccaciye gibi ürünlerin satışının yapıldığı panayır, bir hafta süresince açık olacak.
Ayancık Belediyesi ekiplerince de panayır alanında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik noktası oluşturularak tedbir alındı.