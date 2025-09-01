Avustralya, Sığınmacılar İçin Nauru Adası'na 408 Milyon Dolar Ödeyecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede kalamayacak ancak kendi ülkelerine gönderilemeyen sığınmacıları kabul etmesi için Pasifik'teki Nauru Adası'na para ödeyeceklerini duyurdu.

Avustralya'nın, genellikle "suç işledikleri" gerekçesiyle ülkede kalamayacağına karar verilen ancak güvenlik sorunları nedeniyle kendi ülkelerine gönderilemeyen sığınmacıların sınır dışı edildiği Nauru Adası, yeniden gündem oldu.

Avustralya basınına yansıyan haberlerde, hükümetin, bu kişileri kabul etmesi için Nauru'ya 408 milyon Avustralya doları ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Albanese, ABC News kanalına verdiği mülakatta, Nauru'ya ödeme yapılacağını doğrularken bu kapsamda ödenecek miktarı doğrudan açıklamadı.

Bu anlaşmanın "bir sır olmadığını, basında haberlerin açıkça yer aldığını" dile getiren Albanese, "Geri gönderme hükümleri ve yükümlülüklerimiz nedeniyle (bu kişiler) geldikleri ülkeye geri gönderilemiyorlarsa onlara gidebilecekleri başka bir ülke bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avustralya Yüksek Mahkemesinin 2023'teki kararıyla, Avustralya vatandaşı olmayan ve geri gönderilemeyen kişilerin süresiz olarak gözaltında tutulamayacağına yönelik karar almıştı.

Nauru Gözaltı Merkezi

Nauru Gözaltı Merkezi, Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinin kapatılmasının ardından Avustralya'nın tek açık deniz gözaltı merkezi konumunda bulunuyor. Avustralya, bugüne kadar, adada "yasa dışı şekilde gözaltına aldığı" çok sayıda kişiye tazminat ödemek zorunda kaldı.

Nauru ve Avustralya, 2021'de Pasifik ada devletinde (Nauru) "gözaltı merkezinin" kalıcı olmasını taahhüt eden bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Avustralya'nın göç politikası, Avustralya'ya ulaşmaya çalışan ya da denizde yakalanan sığınmacıların gözaltı merkezlerine gönderilmesini gerektiriyor.

İnsan hakları örgütleri, Avustralya'nın mültecilere yönelik muamelesini ve gözaltı merkezlerindeki koşulları kınarken Avustralya, bunun tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olabileceğini savunuyor.