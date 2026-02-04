Haberler

Avustralya hükümeti, bazı askeri tesisleri satmayı değerlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, askeri tesislerin satışını değerlendirerek 1,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Atıl durumdaki 67 tesis, stratejik ihtiyaçlar doğrultusunda elden çıkarılacak.

Avustralya hükümeti, Avustralya Savunma Kuvvetlerinin (ADF) kritik kapasite açıklarını gidermek ve savunma yatırımlarını yeniden yönlendirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve stratejik öneme sahip bazı askeri tesislerin satışını değerlendirmeye aldı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti, büyük bölümü atıl durumda olan ya da sınırlı kullanılan 67 savunma tesisini potansiyel satış listesine dahil etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yönetimi, söz konusu satışlardan yaklaşık 1,8 milyar dolara gelir elde etmeyi hedefliyor.

Listede, Sydney, Brisbane ve Melbourne şehirlerindeki Victoria Kışlası, New South Wales eyaletine bağlı Spectacle Adası ve deniz üssü HMAS Penguin gibi kamuoyunda bilinen savunma tesisleri de yer alıyor.

Savunma Bakanlığı için yapılan bağımsız denetimde, savunma envanterinde yer alan yaklaşık 3 milyon hektarlık alanın önemli bir kısmının artık gerekli olmadığı, birçok tesisin ise ekonomik olarak onarılamayacak ölçüde yıprandığı tespit edildi.

Denetime ilişkin hazırlanan raporda, savunma arazilerinin konsolidasyonu sayesinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir sağlanabileceği ve yıllık 100 milyon dolara varan bakım maliyetinden tasarruf edilebileceği belirtilirken, mevcut durumun sürdürülmesinin "bir seçenek olmadığı" vurgulandı.

Öte yandan, raporda, tesislerin satışının personel taşınması ve çevresel iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1,2 milyar dolara kadar ek maliyet oluşabileceği kaydedildi.

Hükümet, denetimde belirlenen 68 tesisten 67'sinin tamamen ya da kısmen elden çıkarılmasını kabul ederken, Sydney'in kuzeyindeki Clareville bölgesinde bulunan bir deniz dalış okulunun elde tutulmasına karar verdi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en karmaşık stratejik koşullarla karşı karşıya olduğumuz için, 2023 yılında yapılan Savunma Stratejik İncelemesi'nden ortaya çıkan sonuç, kuzey ve batıdaki üslerimize yatırım yapma gerekliliğiydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı