Haberler

Avustralya Hazine raporu, nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını öngörüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Hazine Bakanlığının Nesiller Arası Rapor 2026'sına göre doğum sayısı 2060'tan önce ölüm sayısının altında kalacak. Raporda nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, doğurganlık oranının 2060'ların ortasına dek kadın başına 1,34 çocuğa düşeceği öngörülüyor.

Avustralya'da hükümet, doğum sayısının 2060'tan önce ölüm sayısının altında kalacağını ve nüfustaki yaşlanmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı rol oynayacağını öngörüyor.

Avustralya Hazine Bakanlığının gelecek 40 yıla yönelik ekonomik ve mali değerlendirmelerine ilişkin hazırladığı "Nesiller Arası Rapor 2026" başlıklı rapor yayımlandı.

Rapora göre jeopolitik ayrışmalar derinleşiyor, enerjide dönüşüm gitgide elzem hale geliyor ve nüfus çok daha hızlı yaşlanıyor.

Ülkedeki doğurganlık oranının 2060'ların ortasına dek kadın başına 1,34 çocuğa düşmesi ve doğumların 2060'lara gelmeden ölümlerin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Bu noktadan sonra nüfus büyümesinin daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşacağı ve büyük oranda göçlerle sağlanacağı değerlendiriliyor.

Doğum oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanmasını hızlandırırken ekonomik büyümedeki yavaşlamaların da büyük ölçüde bu durumdan kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Boyun kütletmek rahatlatmıyor, felç riski taşıyor! Uzmanlardan 'damar yırtılması ve ani ölüm' uyarısı

Rahatlatıyor sanılıyor ama... Boyun kütletmede felç uyarısı
Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu