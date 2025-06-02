Avustralya'daki Doğal Afetler Ekonomiyi Vurdu

KANBERRA, 2 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'da 2025 yılının ilk aylarında meydana gelen doğal afetler ülke ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Hazine Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı analize göre 2025 yılının ilk 5 ayında ülkede meydana gelen doğal afetler nedeniyle ekonomik faaliyetlerde 2,2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar ABD doları) düşüş yaşandı.

Avustralya'nın doğu kıyısındaki Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yılın başından mayıs ayının sonuna kadarki 5 aylık dönemde daha önce görülmemiş düzeyde büyük çaplı sel felaketleri meydana geldi. Ayrıca mart ayında Queensland'in güneydoğusunu vuran Alfred Kasırgası, 50 yıl aranın ardından bölgede yaşanan ilk kasırga olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ülkenin diğer bölgelerinde de şiddetli fırtına, kasırga ve orman yangınları etkili oldu.

Analize göre Queensland eyaletinin nominal perakende ticareti, şubat ayında yüzde 0,3, mart ayında ise yüzde 0,4 oranında azaldı.