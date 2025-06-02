Avustralya'daki Doğal Afetler Ekonomiyi Vurdu

Avustralya'daki Doğal Afetler Ekonomiyi Vurdu
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2025 yılının ilk 5 ayında Avustralya'da gerçekleşen doğal afetler, ülke ekonomisine 2,2 milyar Avustralya doları zarara yol açtı. Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde büyük çaplı sel felaketleri ile Alfred Kasırgası gibi olaylar yaşandı.

KANBERRA, 2 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'da 2025 yılının ilk aylarında meydana gelen doğal afetler ülke ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Hazine Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı analize göre 2025 yılının ilk 5 ayında ülkede meydana gelen doğal afetler nedeniyle ekonomik faaliyetlerde 2,2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar ABD doları) düşüş yaşandı.

Avustralya'nın doğu kıyısındaki Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yılın başından mayıs ayının sonuna kadarki 5 aylık dönemde daha önce görülmemiş düzeyde büyük çaplı sel felaketleri meydana geldi. Ayrıca mart ayında Queensland'in güneydoğusunu vuran Alfred Kasırgası, 50 yıl aranın ardından bölgede yaşanan ilk kasırga olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ülkenin diğer bölgelerinde de şiddetli fırtına, kasırga ve orman yangınları etkili oldu.

Analize göre Queensland eyaletinin nominal perakende ticareti, şubat ayında yüzde 0,3, mart ayında ise yüzde 0,4 oranında azaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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