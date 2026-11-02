Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki düşüşle yükseldi, STOXX 600 649,44 puana çıktı

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi STOXX Europe 600, yüzde 0,42 değer kazanarak 649,44 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 artışla 25.981,09 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 10.761,33 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 8.047,69 puandan günü tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,90 artarak 49.947,94 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise kapanış saatleri itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 1,120 seviyelerinden işlem gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde yaşanan düşüşün ardından Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de desteğiyle kasım ayına toparlanma eğilimiyle başladı.

Piyasaların odağında salı günü yapılacak ABD ara seçimleri yer alırken, gözler ABD borsalarının kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak teknoloji şirketi Apple'a çevrildi.

Analistler, Alphabet, Intel ve Amazon'un finansal sonuçlarının yapay zeka sektörüne yönelik endişeleri yeniden tetiklediğini belirterek, "Apple'ın bu kez beklentileri karşılaması şart" ifadesini kullandı.

Gözler ABD ara seçimlerinde ve jeopolitik risklerde

Yatırımcılar, ileriki günlerde sadece teknoloji sektörünü değil, küresel piyasaları da yakından ilgilendiren ABD'deki gelişmeleri takip edecek.

Salı günü gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri, Avrupa pay piyasaları için de önemli bir test niteliği taşıyor. Seçmenlerin Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ile Senato'nun yaklaşık 3'te 1'ini belirleyeceği bu seçim, yasama ve hükümet harcamaları üzerinde kritik rol oynayacak.

Seçim sonuçlarının, İran ile olası bir gerilim endişesi üzerinden petrol fiyatları ve dolayısıyla enflasyon beklentileri üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesi durumunda, Başkan Donald Trump'ın yasama gücünün zayıflayabileceği ve bu durumun Orta Doğu'da tansiyonun daha da yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Analistler, piyasalardaki temkinli duruşa dikkati çekerek, "Birçok yatırımcı, siyasi gerilimin yüksek olduğu ABD ara seçimleri öncesinde tamamen kenara çekilmeyi tercih edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert düşüş

ABD seçimleri öncesindeki endişelere rağmen petrol fiyatları, haftanın ilk gününde gerileme kaydetti. Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, yüzde 8'e yakın değer kaybederek 105 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik girişimlere öncelik verdiğine ilişkin haberler etkili oluyor.

ABD merkezli Axios haber platformunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması için baskı yaptı. Trump'ın ise devam eden diplomatik girişimlere fırsat tanınmasından yana olduğu öne sürüldü.

Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin iyi ilerlediğini ve saldırıları yeniden başlatmak için "çok acelesi olmadığını" belirtti. ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında ise saldırıların ara seçimlerin ardından yeniden başlayabileceğine işaret etmişti.

Trump'ın diplomatik çözümden yana tutumu, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği ve bölgeden petrol arzına yönelik risklerin hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Analistler, "Ara seçimlerin herhangi bir saldırı veya yeni bir anlaşma olmadan geçmesi durumunda, piyasanın jeopolitik risk primini fiyatlamaya devam edip etmeyeceği fiyatların yönünü tayin edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 5,1 azalarak 98,26 avroya geriledi.

Ekonomik veri tarafında ise Almanya'dan olumsuz sinyaller geldi. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla nominal olarak yüzde 1,5, reel olarak ise yüzde 2,0 azaldı. Piyasalar ise satışların yüzde 0,4 artmasını bekliyordu.

Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 0,2 puan azalarak 52,7'ye geriledi ve sektördeki büyüme hızının yavaşladığını ortaya koydu.

Şirket hisseleri

Petrol fiyatlarındaki düşüşten en olumlu etkilenen sektör havayolu ve turizm oldu. Air France-KLM hisseleri yüzde 4,8, IAG yüzde 3,8 ve Ryanair hisseleri yüzde 5 değer kazandı. Enerji hisseleri ise petrol fiyatlarındaki düşüşle genel endeksin gerisinde kaldı.

Günün en sert düşüşünü ise demir yolu teknolojisi şirketi Alstom yaşadı. Şirketin, elektrikli çift katlı tren teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle 2026/27 mali yılı marj hedefini düşürmesi ve borç azaltma planı açıklaması üzerine hisseleri yüzde 25 değer kaybetti.

Kaynak: AA