Kolombiya'da özel bir hava yolu şirketi Venezuela'ya günlük uçuşlarına yeniden başladı
Kolombiya'nın Avianca hava yolu, Bogota ve Caracas arasındaki günlük seferleri yeniden başlatarak iki ülke arasındaki hava bağlantısını güçlendirdi. Bu durum, yolculara yeni fırsatlar sunacak.
Kolombiya'da Latin Amerika'nın en eski ve büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Avianca, Venezuela'ya günlük uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.
Özel hava yolu şirketi Avianca, kasım ayında durdurduğu Bogota– Caracas arasındaki günlük uçuş hattını yeniden başlattığını, bunun her iki başkent arasında önemli bir hava bağlantısını yeniden tesis ettiğini bildirdi.
Avianca Başkanı Gabriel Oliva, basına yaptığı açıklamada, Kolombiya ile Venezuela arasındaki seferlerin yeniden başlamasının, yıllardır iki ülke arasında hava bağlantısı sağlayan hava yolunun bu rotadaki uzun süreli varlığını daha da güçlendirdiğini söyledi.
Hava ulaşımının normalleşmesinin ardından Kolombiya ile Venezuela arasındaki uçuşların yeniden başlamasının milyonlarca yolcu için fırsatlar yarattığını vurgulayan Oliva, bunun sadece Bogota ile Caracas arasında değil, havayolunun hizmet verdiği diğer uluslararası destinasyonlara da bağlantı imkanı sağlayacağını ifade etti.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasında artan güvenlik risklerine yönelik uyarısının ardından Avianca geçen kasım ayında bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.