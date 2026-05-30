Avcılar'da iş yerinin önündeki teknenin aküsünün çalındığı anlar kamerada

Avcılar'da balıkçılık mağazası önünde satılık teknenin aküsü, atık toplayıcısı olduğu değerlendirilen bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da balıkçılık mağazasının önünde satılmak üzere bekletilen teknenin aküsünün çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, şüphelinin yakalanmasını istedi.

Olay, geçen hafta Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir balıkçılık mağazasının önünde meydana geldi. İş yerinin önünde satışa çıkarılan ikinci el teknenin yanına gelen atık toplayıcısı olduğu değerlendirilen kişi, bir süre çevrede bekledikten sonra teknenin kapaklarını açarak iç kısmını kontrol etti. Bir süre inceleme yapan şüpheli, teknenin aküsünü sökerek 'çek çek' olarak bilinen el arabasına koydu. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen mağaza sahibi Mustafa Geylani, teknenin aküsünün yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Geylani, hırsızlık anlarını görünce durumu yetkililere bildirdi. İş yerinin önünde zaman zaman tekne satışı yaptıklarını belirten Mustafa Geylani, "Bizim burada tekne satışlarımız oluyor. Ancak ne yazık ki güvenli olduğunu düşündüğümüz alanda sergilediğimiz teknenin aküsü çalındı. Teknede şu an akü de yok, elektrik sistemi de çalışmıyor. İnşallah eksiklerini tamamlayıp yeniden denize indireceğiz. Şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
