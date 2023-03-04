Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına tutuklama Güncel Haberler AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan O.Z. tutuklandı. AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan O.Z. tutuklandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün 11 yaşındaki kızı ile gelen bir kadın, Gümüşpala Mahallesi'ndeki okulun yanında simit satan O.Z.'den şikayetçi oldu. Küçük kızın ifadesi avukat ve psikolog eşliğinde alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadesini aldı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gümüşpala Avcılar Güncel Haberler

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