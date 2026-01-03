Haberler

Avcılar'da tanker lodosun etkisiyle sahile sürüklendi

İstanbul Avcılar açıklarında etkili olan şiddetli lodos, Tanzanya bayraklı bir tankerin sahile sürüklenmesine neden oldu. Tanker, 30 metre kala kaptan tarafından kurtarıldı.

AVCILAR açıklarında şiddetli lodos fırtınasından etkilenen tanker, sahile sürüklendi. Kimyasal taşıdığı öğrenilen tanker, sahile 30 metre kala uzaklaşmayı başardı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran lodos, Ambarlı Limanı'na gitmek için Avcılar açıklarında bekletilen Tanzanya bayraklı 'Marina' isimli 99,35 metre uzunluktaki 15 metre genişlikteki tankerin sahile doğru sürüklenmesine neden oldu. Denizköşkler Mahallesi sahiline 30 metreye kadar sürüklenen ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tankerin kaptanı daha sonra gemiyi sahilden uzaklaştırmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
