ATM'de Unutulan 19 Bin 500 Lira Orhan Yılmaz Tarafından Bankaya Teslim Edildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir özel bankaya ait ATM'nin haznesinde 19 bin 500 lira bulan Orhan Yılmaz, parayı bankaya teslim etti.

İlçede özel bir banka ATM'sine önceki akşam para çekmek için giden Orhan Yılmaz, haznede unutulan parayı fark etti. Parayı alan Yılmaz, dün banka şubesine teslim etti. Banka yetkililerince sayılan 19 bin 500 liranın, sahibi belirlenerek bankaya davet edildi.

İnsanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Orhan Yılmaz, "11 Haziran saat 23.00 sıralarında müşterisi olduğum bankanın ATM'sine gittim. Para çekmek için kartımı çıkardığımda ATM'nin haznesinde para olduğunu fark ettim. Parayı hazneden alarak cebime koydum. Daha sonra kendi işlemimi yapıp evime gittim. 12 Haziran Cuma günü işe gittim ve mesai başladığında banka şubesini arayarak gece ATM haznesinde para bulduğumu, iş çıkışı getirip teslim edeceğimi söyledim. İş çıkışı bankaya gittim ve parayı banka yetkililerine teslim ettim. Yetkililer teşekkür edip parayı saydı ve 19 bin 500 lira olduğunu belirlediler. Bir müşterinin parayı hesabına yatırmaya çalıştığını ancak işlemi tamamlanmadığı için ATM'nin dışarı attığı tespit edildi" dedi.

Banka görevlileri paranın sahibini belirleyip telefonla ulaşarak şubeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı