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Atina'da yüzlerce kişi artan kiraları protesto edip Parlamentoya yürüdü

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Atina'nın Klafthmonos Meydanı'nda kira fiyatları ve konut krizine karşı düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Sendikalar, öğrenci grupları ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği göstericiler erişilebilir konut ve kiracıların korunması talebiyle Parlamentoya yürüdü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, artan kira fiyatları ve konut krizine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Kent merkezindeki Klafthmonos Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, konut fiyatlarındaki artışa ve kiracıların yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Sendikalar, öğrenci grupları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı gösteride, herkes için erişilebilir konut sağlanması, kiracıların korunması ve konut krizine karşı etkili önlemler alınması talep edildi.

Göstericiler, daha sonra Yunanistan Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"Herkes İçin Konut" girişiminin öncülüğünde düzenlenen gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: AA
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