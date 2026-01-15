Haberler

Atina'daki taksi grevi üçüncü gününde de devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, 13 Ocak'ta başlayan grevlerini sürdürüyor. Attiki Taksiciler Sendikası'nın çağrısıyla yapılan grevde taksiciler, elektrikli araç zorunluluğunun ertelenmesi ve dijital uygulamalara düzenleme talep ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 13 Ocak'ta başlattıkları grevi bugün de sürdürüyor.

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, 13 ve 14 Ocak'ta greve giden taksiciler bugün de eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Grev nedeniyle, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde taksiciler bugün de hizmet vermeyecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş için öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada