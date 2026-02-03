Haberler

Atina'da taksiciler 48 saatlik greve başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, zorunlu elektrikli araç geçiş tarihinin ertelenmesi ve diğer taleplerle 48 saatlik greve başladı. Grev, Attiki Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti.

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla başlayan grevin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

Başkent ve Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler, grevi bugün yerel saatle 06.00'da başlatıp perşembe 06.00'ya kadar sürdürecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş tarihinin 2035 sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınırlama getirilmesi, dijital uygulamalara yönelik düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması ve vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

Ocak ayında taksiciler benzer gerekçelerle greve gitmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti