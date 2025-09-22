Haberler

Atina'da Taksiciler 18 Saatlik Greve Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, SATA Genel Kurul toplantısına katılabilmek için 18 saatlik grev başlattı. Grev süresince bölgedeki taksiler hizmet vermeyecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 18 saatlik greve gitti.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla düzenlenen SATA Genel Kurul toplantısına tüm taksicilerin katılabilmesi amacıyla grev düzenlendi.

Yerel saatle 00.00'da başlayan ve bu akşam 18.00'e kadar sürecek grev nedeniyle başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde hiçbir taksi, grev bitimine dek hizmet vermeyecek.

Öte yandan SATA grevle, taksi yerine şoförlü araç kiralanmasına ilişkin uygulamayı da protesto etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.