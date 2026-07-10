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Yunanistan'da 2010'da 3 kişinin öldüğü banka saldırısıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

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Yunanistan'da 2010 yılında Marfin Bankası'na yapılan ve 3 kişinin ölümüne yol açan molotofkokteyli saldırısıyla bağlantılı 2 şüpheli Atina'da gözaltına alındı. Olayla ilgili İngiltere'de yaşayan bir kadın için uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2020'de bir bankaya yapılan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilişkili olduğu şüphesiyle 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Mayıs 2010'da bir bankaya yapılan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinin bulunması için Yunanistan Emniyet Teşkilatı Organize Suçlarla Mücadele biriminin başkent Atina'da yürüttüğü operasyon sonucu 2 şüpheliye ulaşıldı.

Her ikisi de 42 yaşında olan şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili olduğu tahmin edilen ve son yıllarda İngiltere'de yaşadığı tespit edilen 46 yaşında bir kadın için de uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Olay

Yunanistan'ın ekonomik krizle boğuşması ve iflasın eşiğine gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2010'da başkent Atina'da yaklaşık 150 bin kişinin katılımıyla hükümete karşı büyük bir protesto gösterisi düzenlenmişti.

Bir grup göstericinin, Marfin Bankası şubesine molotofkokteyli atması sonucu çıkan yangında 2'si kadın, 3 banka çalışanı dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmişti.

Bankada hayatını kaybeden 2 kadından birinin 32 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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