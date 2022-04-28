Atık yemeklerden, köpek maması üretti

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bölümü doktora öğrencisi Abdurrahman Pirinç, yemek atıklarından köpek maması üretti. Günlük ürettiği 300 kilo fermente sucuk mamasını 30 noktaya koyup hayvanları besleyene Pirinç, "Hem gıda israfının önlenmesi hem de köpeklerin beslenmesinde alternatif olması için girişiminde bulunduk. Atık gıdayı mamaya dönüştürerek aynı zamanda çevre kirliliğini de önlemiş olduk" dedi.

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bölümü doktora öğrencisi Abdurrahman Pirinç, tez projesinde bazı kamu kurumlarındaki gıda atıklarının fermente köpek maması yapımında kullanılabilirliği üzerinde çalıştı. Danışmanı, Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esad Sami Polat ile çeşitli denemeler sonucu nihai ürüne ulaşan Abdurrahman Pirinç, üretilen alternatif mamalarla hem ekonomik olarak hem de çevre kirliliği gibi olumsuzlukların önüne geçilebileceğini dile getirdi.