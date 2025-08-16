ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği Ağrı Dağı'na Tırmandı

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Mete Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Giresun'dan tırmanış için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine hareket etti.

Burada ilk gün 3 bin 200 ve sonraki gün 4 bin. 300 rakımlı tepelerde kamp kuran grup tırmanışa başlayıp İnönü ve Büyük Ağrı zirvesine ulaştı.

Faaliyet, zirvede Türk bayrağı ve flama açılmasıyla son buldu.