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ATA Parti Genel Başkanı Zeybek: "Muhalefetin 'birlik' adına yapacağı tek şey, Cumhurbaşkanı adaylığında birleşmek"

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ATA Parti Genel Başkanı Zeybek: 'Muhalefetin 'birlik' adına yapacağı tek şey, Cumhurbaşkanı adaylığında birleşmek'
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Muhalefetin 'birlik' adına yapacağı ve yapması gereken tek şey, Cumhurbaşkanı adaylığında birleşmek. Temennileri bırakıp, eylemde birleşmek lazım" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - ATA Parti Genel başkanı Namık Kemal Zeybek, "Muhalefetin 'birlik' adına yapacağı ve yapması gereken tek şey, Cumhurbaşkanı adaylığında birleşmek. Temennileri bırakıp, eylemde birleşmek lazım" açıklamasını yaptı.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, muhalefetin iktidara karşı bir ittifak oluşturduğu ve ATA Parti'nin de bu ittifakta yer aldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zeybek, muhalefet ile "birlik içeresinde" olmadığını ifade ederek, "Temenni başkadır, temenninin gerçekleşmesi için o eylemde birlik olmak başka bir şeydir. İktidar ve ortakları ne yapıyor? Yıllarca Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında otomatikman birleşiyorlar. Bu yüzden muhalefet de karşı taktik kullanmalıdır. Muhalefetin 'birlik' adına yapacağı ve yapması gereken tek şey, Cumhurbaşkanı adaylığında birleşmek. Temennileri bırakıp, eylemde birleşmek lazım" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Bir ülkede özgürlükler yoksa o ülkede her gün seçim yapsanız bile demokrasi var diyemezsiniz. Demokratik hayatımızda ve demokrasilerde kuraldır: Basın yayın organları muhalif olurlar. İktidarlar basın yayını ele geçirmişse, her gün beyin yıkar gibi propaganda yapıyorsa o ülkede demokrasi yoktur. Hazine Bakanı IMF programı uyguluyor, MHP Genel Başkanı başka bir partinin propagandasını yapıyor. Kimler ne derse desinler, Türkiye'de ekonomi çökmüştür. Ülkenin yüzde 90'ı bunalıma girmiştir. Sebebi de IMF'ye bağlı çalışan ve IMF programı uygulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'tir. Önce insanları yoksullaştırıyorlar, sonra onlara yardım yapıyorlar görüntüsüyle sadaka niteliğinde yardım paraları dağıtıyorlar. Tek amaçları var; yurttaşları kendilerine mahkum kıldırmak."

Kaynak: ANKA
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