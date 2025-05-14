At'la Terapi Merkezi'nin 10. Yılı Kutlandı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) At'la Terapi Merkezi'nin 10. yılı Veliefendi Hipodromu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Engelli çocukların eğitimleri için faaliyete geçen merkezin kuruluşunun kutlamalarına engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Hipodromda düzenlenen ve engelli çocukların Kafkas oyunu sergilediği etkinlikte yüz boyamadan dansa, oyunlardan yarışmalara kadar birçok aktivite gerçekleştirildi.

Alandaki etkinlik pasta kesimiyle sona ererken, çocuklar at yarışı hazırlıklarının yapıldığı alana götürülerek jokeylerle tanıştırıldı.

Çocuklar daha sonra atların yarıştan önce gezdirildikleri "padok" denilen alana jokeylerle el ele çıktı.

Burada "Sevgi paylaştıkça büyür, imkansızlıklar ve engeller küçülür" pankartı açan çocuklar fotoğraf çekiminin ardından şeref tribününe geçti.

TJK tarafından düzenlenen Engelliler Haftası Koşusu'nu tribünden izleyen çocukların oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

"Bluemoon" adlı 8 numaralı atın kazandığı yarışın ardından şeref tribününde Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanı İsmail Kemal Gürleyik'in de katılımıyla düzenlenen törende, at sahibi Aydın Üstündağ'ın kupası, engelli çocuklar tarafından takdim edildi.

Etkinlikte basın mensuplarına konuşan At'la Terapi Merkezi sorumlusu ve Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, engelli raporu bulunan ve atla terapi alabileceğine dair raporu olan tüm çocuklara merkezde eğitim verdiklerini söyledi.

Merdanoğlu, atla terapinin serebral palsi tanılı çocuklara kas gelişimi ve denge sağladığını, otizmli çocukların duyu bütünlüğü ve yükseklik korkusunu giderdiğini, diğer çocukların ise kaygılarını düşürdüğünü aktardı.

Çocukların atla terapiden sonra özgüvenlerinin geliştiğini bildiren Merdanoğlu, "Bu özel çocukların sosyal anlamda bir şeyler yapabiliyor olması kendilerine olan özgüvenlerini geliştiriyor. Hayatlarında birçok problemi kendi başlarına hallettiklerini görüyoruz. Çocuğun buraya gelmek için özen göstermesi, kıyafet giymesi, kişisel bakımını yapması hayatını düzene sokuyor. Türkiye'de 7 hipodromumuzdaki atla terapi merkezleri ücretsiz hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Serebral palsi tanılı oğlu Emre Akyol ile birlikte etkinliğe katılan anne Kübra Akyol, çocuğunun 5 yıldır At'la Terapi Merkezi'nde eğitim aldığını söyledi.

Oğlunun hayvanları çok sevdiğini ifade eden Akyol, "At kılının bu engel gruplarına çok iyi geldiğine dair bilimsel açıklamalar geldi bize, biz de başvuruda bulunduk. Emre ata binmeyi çok seviyor, at üzerinde fiziksel engel durumu olduğu için denge problemini çok güzel çözdü. Buraya severek geliyor." şeklinde konuştu.

Çocukları Yunus Emre ve Adem Demirez'i etkinliğe getiren anne Melek Demirez, "Yunus Emre buraya at terapisine geliyor. Çok memnunuz. İki çocuğum da bedensel engelliler. Doktora gittik, at terapisinin bize uygun olduğunu söyledi. Çocuğun ufaklığından beri gelip gidiyoruz. Denge probleminde, kalçasının hareketlenmesinde çok işe yaradı." dedi.

Oğlu Yusuf Emre Nalbant ile birlikte etkinliğe katılan baba Cem Nalbant ise haftada bir gün çocuğunu at bindirmeye getirdiğini söyledi.

Baba Nalbant, oğlunun ata binmekten çok keyif aldığını dile getirerek, "İlk başta inanılmaz çekingendi, ata yaklaşmıyordu, binmek bile istemedi. İkinci üçüncü seanstan sonra artık çok rahatlıkla neredeyse tek başına binip, kendisini eyerden kaldırmaya kadar gitmeye başladı. İletişim noktasında çok iyiyiz." ifadelerini kullandı.