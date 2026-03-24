Albüm: Asya Ekonomisinin 2026'da Yüzde 4,5 Büyümesi Bekleniyor

BOAO, 24 Mart (Xinhua) -- Baoa Asya Forumu Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında başladı. Forum kapsamında salı günü yayımlanan "2026 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu" başlıklı rapora göre, dünya ekonomisinin başlıca büyüme gücü olmayı sürdüren Asya ekonomisinin, 2026 yılında yüzde 4,5 oranında büyümesi öngörülüyor.

Rapora göre, Asya'nın küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payının satın alma gücü paritesi bazında 2025'te yüzde 49,2'den 2026'da yüzde 49,7'ye yükselerek artış eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen konferansın bu yılki teması "Ortak Bir Geleceği Şekillendirmek: Yeni Dinamikler, Yeni Fırsatlar, Yeni İşbirliği" olarak açıklandı.

