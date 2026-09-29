Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi Doha'daki 11. yıllık toplantıda konuştu

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DOHA, 29 Eylül (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısında konuşan Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi, 28 Eylül 2026.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı, pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

"Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantı, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)

Kaynak: Xinhua