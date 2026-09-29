Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi Doha'daki 11. yıllık toplantıda konuştu

Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi Doha'daki 11. yıllık toplantıda konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. 'Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon' temalı toplantıda Başkan Zou Jiayi konuştu; etkinlik yönetim kurulu üyeleri, yetkililer, müşteriler ve paydaşları bir araya getirdi.
DOHA, 29 Eylül (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısında konuşan Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi, 28 Eylül 2026.
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı, pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.
"Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantı, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)
Kaynak: Xinhua