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Astım ilacına gelen fahiş zam 22 yaşındaki genci hayattan kopardı

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde astım ilacının fiyatının 66 dolardan 539 dolara çıkması nedeniyle ilacı alamayan Cole Schmidtknecht'in ailesi, ilaçı üreten firma ve eczaneye dava açtı. Genç adam, ucuz bir alternatif kullandıktan sonra hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetti.

Tek seferde fiyatı yaklaşık 500 dolar artan astım ilacını alamayan ve hayatını kaybeden Cole Schmidtknecht'in ailesi, üretici firmaya ve ilacın satıldığı eczaneye dava açtı.

DAHA 22 YAŞINDAYDI

Shanon ve William Schmidtknecht çifti, 22 yaşındaki oğulları Cole Schmidtknecht'in fiyatı artan astım ilacını alamadığı için öldüğünü ileri sürdü.

AİLE DAVA AÇTI

Schmidtknecht çifti, 66 dolar olan astım ilacının 539 dolara çıkarılarak oğullarının ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle üretici firma ve ilacı satan eczaneye dava açtı.

UCUZUNU KULLANINCA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Davanın dosyasında, astım hastası Cole Schmidtknecht'in yaklaşık 10 yıldır kullandığı "Advair Diskus" adlı ilacı almak için 10 Ocak 2024'te eczaneye gitti ve fiyatının yaklaşık 500 dolar artması üzerine çok daha ucuz olan bir ilacı tercih ettiği belirtildi. Dosyada, ucuz ilacı kullanan Cole Schmidtknecht'in durumunun kötüleştiği ve kaldırıldığı hastanede 21 Ocak 2024'te hayatını kaybettiği kaydedildi.

Astım ilacına gelen fahiş zam 22 yaşındaki genci hayattan kopardı
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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