ASKON ve KADEM'den 'Güçlenen Kadın, Güçlenen Suriye' Projesi İçin Protokol İmzalandı

ASKON ve KADEM'den 'Güçlenen Kadın, Güçlenen Suriye' Projesi İçin Protokol İmzalandı
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Suriye'nin yeniden inşası sürecinde kadınların ekonomik katkısını artırmayı hedefleyen bir proje için protokol imzaladı. Proje, kadın odaklı konfeksiyon atölyeleri kurarak Suriyeli kadınların hane gelirine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında "Güçlenen Kadın, Güçlenen Suriye" projesine ilişkin protokol imzalandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, proje; Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmada kadınların var oluşunu ve katkısını güçlendirmek amacıyla Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün teknik desteğiyle uygun alanlarda konfeksiyon işleme atölyeleri kurulması ve bu yolla kadın odaklı bir ekonomik gelir modeli oluşturulmasını hedefliyor.

Söz konusu projenin ASKON ile KADEM arasında imza altına alınmasına ilişkin protokol töreni Kadın ve Demokrasi Derneği'nde düzenlendi.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen törende, imzalar ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve KADEM Başkanı Canan Sarı tarafından atıldı.

Törende, Suriyeli kadınların hane gelirine katkı sunmasını ve iş gücünde yer alarak konfeksiyon üretimi gibi bir temel beceriyi kazanmasını hedefleyen projenin iki tarafa da hayırlı olması dilendi.

Projenin, Suriye ölçeğinde örnek bir model olması ve genişletilerek her iki ülke ekonomisine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Güncel
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