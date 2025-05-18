Askeri Bandonun 'Bilmem mi' Performansı Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Askeri bandonun, 'Bilmem mi' performansı beğeni topladı

SAMSUN - Samsun'da Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'na bağlı rütbelilerin ünlü rap sanatçısı Sefo'nun 'Bilmem mi' şarkısı performansı, konsere gelenlerin beğenisini topladı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'na bağlı rütbelilerden oluşan bando takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İlkadım ilçesindeki bir AVM'nin meydanında Garnizon Komutanlığı Askeri Bando Konseri verdi. Konserde marşlar ve türküler çalıp söyleyen bando takımı, etkinliğin sonunda Samsunlu ünlü rap sanatçısı Sefo'nun (Seyfullah Sağır) Bilmem mi adlı şarkısını seslendirdi.

Çocukları da sahneye alan Albay Mahmut Köyüstü komutasındaki bando ekibi, Asb. Kd. Üst Çvş. Ceyhun Tanrıseven'in solistliğinde ve çocukların eşliğinde Bilmem mi adlı şarkıyı seslendirdi. Konsere gelen vatandaşların da eşlik etmesi ile birlikte etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan askeri bando, vatandaşlara unutulmaz anlar bıraktı.