Aşiret Düğününde Gelin ve Damat Para ile Süslenerek Şaşırttı

Aşiret Düğününde Gelin ve Damat Para ile Süslenerek Şaşırttı
Aşiret Düğününde Gelin ve Damat Para ile Süslenerek Şaşırttı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir aşiret düğününde, gelin ve damada Avrupa'dan getirilen paralarla hazırlanan yelek ve taç takıldı. Düğün, katılan davetlilerin alkışlarıyla devam etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki aşiret düğününde, gelin ve damada paradan yelek giydirilip, taç takıldı.

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi. Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
