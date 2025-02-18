Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşı yapılacağı sırada paniğe kapılan bir dana, mandıranın bahçesinden kaçarak çatısına çıktı. Sahipleri, dana uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirdi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, mandıranın çatısına çıktı.
İstasyon Mahallesi'nde Mehmet Ali Uyanık'a ait mandırada hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana, mandıranın bahçesine kaçtı.
Sahiplerince yakalanmaya çalışılan dana, saman balyalarına tırmanarak mandıranın çatısına çıktı.
Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel