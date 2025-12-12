Vedat Işıkhan: "Çalışanlarımızın Gelirlerini Koruyacak, İstihdamı ve Makroekonomik Dengeleri Gözetecek Bir Anlayışla Çalışmalar Yürütülecektir"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyaş Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı kapsamında işçi ve iş veren temsilcileriyle görüştü. Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."