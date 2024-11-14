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ASELSAN, 49. Kuruluş Yıl Dönümünü Anıtkabir'de Kutladı

ASELSAN, 49. Kuruluş Yıl Dönümünü Anıtkabir'de Kutladı
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ASELSAN heyeti, 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Müdür Ahmet Akyol, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve başarılarını anlatarak ASELSAN'ın gelecekteki hedeflerini paylaştı.

ASELSAN heyeti, 49'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki ASELSAN heyeti, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine ilerledi. Akyol'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından, ASELSAN heyeti, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşını okudu. Heyet, Anıtkabir ziyaretinde 49'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kokartı yakalarında taşıdı. Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Misak-ı Milli Kulesine geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akyol, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı;

"Saygıdeğer Atatürk, ASELSAN'ın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün ülkemizin gurur kaynağı şirketlerinden birine dönüştü. Denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar Türkiye'nin ürettiği her platformda, ASELSAN'ın teknolojileri var. Milletimizin gözbebeği ASELSAN'ın başarıları, elbette Türkiye ile sınırlı değil. Bugüne kadar 90 farklı ülkeye ihracat yapmayı başardık. Dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayi şirketi haline geldik. Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olmayı başardık. Elbette burada durmayacağız, ASELSAN'ı her anlamda küresel bir şirkete dönüştürecek hedeflerimizin peşinden koşacağız. 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu iddialı hedefi başarmak için, alanında en iyileri üretmeyi, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeyi, ihracat odaklı büyümeyi sürdüreceğiz. ASELSAN, kendine, insanına, gençlerine güvenen bir milletin neleri başarabileceğinin yaşayan bir örneğidir. Milli mücadeleyi başarıya taşıyan değerler, aynı zamanda ASELSAN'ın da değerleridir. 11 bini aşkın ASELSAN ailesi hem şirketimizi büyütmeye hem de milletimize daha büyük gururlar yaşatmaya kararlıdır. 50'nci yaşımıza bir yıl kala, yeni başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Demir ağlarla ördüğünüz cumhuriyeti Çelik Kubbe ile zırhlandıracağız. Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyeti dünyada hak ettiği yere taşımak için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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