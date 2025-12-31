Haberler

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Finansal ve teknolojik performansımızla 2025'e damga vurduk

Güncelleme:
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025 yılında şirketin 50'nci yılını kutladıklarını ve finansal, teknolojik başarılarıyla dikkat çektiklerini açıkladı. ASELSAN, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükseldi ve 1 trilyon lira piyasa değerine ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN'ımızın 50'nci yılını kutladığımız 2025'e finansal ve teknolojik performansımızla damga vurduk" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ASELSAN'ımızın 50'nci yılını kutladığımız 2025'e finansal ve teknolojik performansımızla damga vurduk. İşte satırlara sığmayan başarılarımızdan bazıları; Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükseldik. Türkiye'de ilk kez 1 trilyon lira piyasa değerine ulaşan şirket olduk. Bu rakamla, dünyada en değerli ilk 20, Avrupa'da en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasına girdik. Seri üretim altyapımıza yaptığımız yatırımların katkısıyla, tarihimizin en yüksek yurt içi ve yurt dışı teslimatlarını gerçekleştirdik. Şirket tarihimizin en yüksek tutardaki yurt içi ve yurt dışı sözleşmelerine imza attık. Beyin göçünü ilk defa pozitife çevirdik. Bir yıl içinde yurt dışından dönüp ASELSAN'da işe başlayan mühendis sayısı, ayrılan mühendis sayısının 2,5 katına ulaştı. Uluslararası açılım stratejimiz ve yeni ihracat anlaşmalarımız kapsamında yurt dışı ofis/iştirak/tesis kurduğumuz ülke sayısını 25'e çıkardık. Bu sene ilk defa eklenen 3 yeni ülke ile toplam ihracat yaptığımız ülke sayısını 95'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

Akyol paylaşımında, ASELSAN için 2025 yılının önemli gelişmelerini sıraladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
