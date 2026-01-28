Haberler

ASEAN'dan üst düzey diplomatlar, Filipinler'de toplandı

Güncelleme:
ASEAN üye ülkeleri, Filipinler'in Cebu kentinde toplanarak dış ilişkileri güçlendirmek ve Myanmar'daki iç savaşı sona erdirmek için barış planını ilerletme konularını gündeme aldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkelerinin dışişleri bakanlıklarında görevli üst düzey diplomatlar, Filipinler'in Cebu kentinde bir araya geldi.

ASEAN'dan yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkanlığında yapılan toplantıda, ASEAN'ın dış ilişkilerini güçlendirmek için hayata geçireceği faaliyetler ele alındı.

ASEAN üyelerinin dışişleri bakanlarını temsilen bir araya gelen üst düzey diplomatlar, 1 Ocak itibarıyla Malezya'dan başkanlığı devralan Filipinler'in Cebu kentinde görüştü.

Öte yandan, Associated Press'in (AP) elde ettiği toplantı gündemine göre yıllık dışişleri toplantısı öncesi toplanan diplomatlar, Myanmar'daki iç savaşı sona erdirmek için barış planını ilerletme ve Çin ile saldırmazlık anlaşmasını sonuçlandırma gündemiyle bir araya geldi.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
