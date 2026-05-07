Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 23 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Artvin merkezli 22 ilde düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, yakalanan 32 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Artvin merkezli 22 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 'Silahlı yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan organize suç örgütleri hedef alındı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

