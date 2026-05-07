Haberler

Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 23 tutuklama

Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 23 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 22 ilde düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile birçok gayrimenkul ve araç ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Artvin merkezli 22 ilde düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, yakalanan 32 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Artvin merkezli 22 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 'Silahlı yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan organize suç örgütleri hedef alındı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Okul müdürünün sesini duyan kulaklarına inanamadı
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü