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Artvin'in Borçka ilçesinde kapanan köylere ulaşım sağlandı

Artvin'in Borçka ilçesinde kapanan köylere ulaşım sağlandı
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Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan 6 köye ulaşım yeniden sağlandı. Karayolları ekipleri, 19 günlük yoğun çalışmayla yaklaşık 42 kilometrelik yol güzergahını açtı. Ancak Camili geçidinde çığ riski devam ediyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 köye yeniden ulaşım sağlanıyor.

İlçeye bağlı Camili havzasındaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ile Maral köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 42 kilometrelik yol güzergahında sürdürdüğü 19 günlük çalışma ile 6 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Öte yandan kar kalınlığının bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Camili geçidinde ise çığ riskinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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