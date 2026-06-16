Haberler

Artvin'de KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de Vali Turan Ergün başkanlığında yapılan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı'nda, köylerin altyapı yatırımları için 184 milyon 408 bin lira ödenek tahsis edildi. Toplantıda içme suyu, beton yol ve diğer altyapı projeleri değerlendirildi.

Artvin'de Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında yapıldı.

Ergün, valilik toplantı salonunda organize edilen programda, merkez ve ilçeler için tahsis edilen 184 milyon 408 bin lira KÖYDES ödeneğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çeken Ergün, yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesine yönelik talimat verdi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen KÖYDES projeleri değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde köylerin içme suyu, beton yol ve diğer altyapı yatırımlarına yönelik kararlar kabul edildi.

Toplantıya, Vali Turan Ergün'ün yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
Iğdır FK dünya devleriyle aynı listede! Dünya Kupası'na damga vurdular

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Reuters beklenen raporu yayınladı! Haberler.com yine listenin başlarında

Reuters raporu yayınladı! Haberler.com yine listenin başlarında
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de