Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor
Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak gümrük ürünleri ele geçirildi ve 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 282 paket sigara, 87 litre içki, 50 paket elektronik sigara tütünü, 15 litre etil alkol ve 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.
Tespit edilen 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel