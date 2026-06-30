Haberler

Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine karşı gösteriler sürüyor

Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine karşı gösteriler sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesinin Trump ailesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla başlayan protestolar 31 gündür devam ediyor. Başbakan Rama iddiaları reddederken, özel savcılık soruşturma başlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler bir aydır devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 31. gününde çok sayıda kişi, İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, çeşitli pankart ve dövizler taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.

Uzun zamandır süren gösteride, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılması protesto edildi.

Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına da yürüyen göstericiler, konuşmalar sonrasında Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Öte yandan, gün içerisinde meclis binası önünde ve ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlenmişti.

Meclis binası önündeki gösteri esnasında polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

Bir değil iki ayrı rezillik! O hastaneyle ilgili yeni gelişme
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu

Trafikte kavgaya daldığı sırada aracı tarafından terk edildi
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

Bu adamı durdurabilmek imkansız!
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek