Tiran'da Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 18. gününde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 18. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Sazan ve Zvernec Arnavutların toprağıdır"

Göstericilerden 19 yaşındaki Klaudjo İbraliu, AA muhabirine, Başbakan Edi Rama'nın vaatleriyle birçok genç erkek ve kadının kandırıldığını, birçok yalan ve aldatmacanın yaşandığını söyledi.

Bu yüzden gösterilere katıldığını anlatan İbraliu, "(Rama) Bize birçok şey vadetti ama bunları tutmadı. Ayrıca halk için birçok yanlış karar aldı. Özellikle Sazan ve Zvernec için hoşumuza gitmeyen birçok karar aldı, ki bu bizim toprağımızdır, Arnavutların toprağı, İsrail'in toprağı değil, bizim toprağımız. Gösteri ile başbakanlık görevinden istifa etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sazan ve Zvernec projelerinin iptal edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Gösterilerimize her gün devam edeceğiz"

Bir diğer gösterici 34 yaşındaki Bib Lleshi ise tüm siyasetçilerin uzaklaşma vakti geldiğini dile getirdi.

Hükümetin, Kosovalı Arnavutlardan vergi aldığını söyleyen Bib Lleshi, "Edi Rama turizmden bahsediyor ama her yıl, her yaz iki milyon Kosovalıdan vergi alıyor. Bu en büyük suç. Her şeyin (değiştirilmesini talep ediyoruz), tüm siyasetin, herkesin gitmesinin zamanı geldi, sadece bir kişinin değil, tüm meclisin gitmesi gerekiyor. Rama'nın gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilerine devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.