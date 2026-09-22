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Arnavutluk'ta TMV okullarından öğrenciler, Tiran'da 'Run to school' maratonunda koştu

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Arnavutluk'ta TMV okullarından öğrenciler, Tiran'da 'Run to school' maratonunda koştu
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Arnavutluk'ta TMV okullarında 2026-2027 eğitim yılı başlangıcı için Tiran'daki Büyük Yapay Göl Parkı'nda maraton düzenlendi. Tiran, İşkodra ve Elbasan kampüslerinden öğrenciler katıldı; etkinlik 'Run to school' sloganıyla yapıldı.

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla maraton düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Büyük Yapay Göl Parkı'nda düzenlenen maratona, TMV okullarının Tiran, İşkodra ve Elbasan'daki kampüslerinden farklı yaş gruplarındaki öğrenciler katıldı.

TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, maraton sonrası yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Özbaysar, "Amacımız sizlerin kendi arasında bir rekabet oluşturmasını sağlamak değil, bu etkinliği düzenleme amacımız okulların akademik yılın başlangıcında eğitim yılına motive bir şekilde başlamış olmak. 'Back to school' (okula dönüş) yerine 'Run to school' (okula koşma) sloganını tercih ettik ve sizler aynı enerjiyle, aynı motivasyonla eğitim yılının da başlangıcını hızlı bir şekilde yapın istedik." ifadelerini kullandı.

Maratonun sonunda katılımcı öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Arnavutluk'taki eğitim kurumlarında yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başladı.

Kaynak: AA
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