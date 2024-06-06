Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile kalkınma işbirliği anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Meclisi, "Arnavutluk ile Türkiye arasında imzalanan kalkınma işbirliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Arnavutluk Koordinasyon Ofisinin statüsü" hakkındaki anlaşmayı onayladı.

Arnavutluk Meclisi'nin bugünkü oturumunda anlaşmaya ilişkin oylamada, 88 "evet" oyu verildi. 52 milletvekilinin bulunmadığı oturumda, "kararsız" ve "hayır" oyu kullanılmadı.

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın, iki devlet arasındaki mevcut dostane ilişkiler çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilerleme amacıyla işbirliğinin daha da derinleştirilmesi iradesine dayandığını söyledi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla bu anlaşma doğrultusunda somut program ve projeleri uygulayacağını ifade eden Gonxhja, anlaşma çerçevesinde tanımlanan işbirliği alanlarının kapsamlı olduğunu kaydetti.

Arnavutluk yetkililerine göre, 20 Şubat'ta Ankara'da imzalanan anlaşmayla taraflar, Arnavutluk'un sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen proje ve programların uygulanması için işbirliği yapacak.

Çevre korumadan tarımsal sanayiye, gıda güvenliğinden sağlığa, eğitimden bilimsel araştırmaya kadar bir dizi alan işbirliği kapsamına giriyor.

Meclis'te kabul edilmesi sonrasında anlaşmayı, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onaylaması gerekiyor.???????

Anlaşma, resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.